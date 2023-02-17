Малыш остался без мамы: детали жесткой посадки вертолета на Сахалине

Женщина мечтала отпраздновать день рождения необычно. К сожалению, в какой-то момент все пошло не по плану.

Страшной трагедией обернулось желание женщины отпраздновать свой день рождения на Сахалине. Молодая мать погибла, отправившись полетать на вертолете вместе с мужем. 5-tv.ru удалось выяснить детали трагедии.

Как известно к этой минуте, погибшая Дарья прибыла в Сахалинскую область не только вместе с любимым мужчиной, но и с ребенком — вместе с четырехлетним малышом пара заселилась в гостиницу. После в честь праздника арендовала вертолет, наняла нянечку и отправилась в страшное путешествие.

В районе горы Красная вертолет, по данным МЧС, задел скалу, подал сигнал бедствия и совершил жесткую посадку. К сожалению, пережить ее удалось лишь супругу несчастной леди. Пилот воздушного судна также погиб.

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Rоbinsоn на Сахалине

После ЧП выжившего доставили в местную больницу. Ему диагностировали травму головы и проблемы с шеей, которые требуют немедленного оперативного вмешательства. В эти минуты мужчину готовят к процедурам. Как сообщили 5-tv.ru медики, чудом спасенный находится в шоковом состоянии и почти ничего не помнит.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту жесткой посадки вертолета на Сахалине прокуратура инициировала проверку.