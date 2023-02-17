Малыш остался без мамы: детали жесткой посадки вертолета на Сахалине

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 6 284

Молодая мать погибла при крушении вертолета Robinson на Сахалине

Малыш остался без мамы: детали жесткой посадки вертолета на Сахалине

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина мечтала отпраздновать день рождения необычно. К сожалению, в какой-то момент все пошло не по плану.

Страшной трагедией обернулось желание женщины отпраздновать свой день рождения на Сахалине. Молодая мать погибла, отправившись полетать на вертолете вместе с мужем. 5-tv.ru удалось выяснить детали трагедии.

Как известно к этой минуте, погибшая Дарья прибыла в Сахалинскую область не только вместе с любимым мужчиной, но и с ребенком — вместе с четырехлетним малышом пара заселилась в гостиницу. После в честь праздника арендовала вертолет, наняла нянечку и отправилась в страшное путешествие.

В районе горы Красная вертолет, по данным МЧС, задел скалу, подал сигнал бедствия и совершил жесткую посадку. К сожалению, пережить ее удалось лишь супругу несчастной леди. Пилот воздушного судна также погиб.

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Rоbinsоn на Сахалине

После ЧП выжившего доставили в местную больницу. Ему диагностировали травму головы и проблемы с шеей, которые требуют немедленного оперативного вмешательства. В эти минуты мужчину готовят к процедурам. Как сообщили 5-tv.ru медики, чудом спасенный находится в шоковом состоянии и почти ничего не помнит.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту жесткой посадки вертолета на Сахалине прокуратура инициировала проверку.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Медленно, но верно: как чувствует себя отец Киркорова после госпитализации
13:55
Человеческий фактор? Почему пилот разбившегося на Сахалине вертолета умолчал о взлете
13:42
Вода стоит в организме: врачи опасаются за состояние Романа Костомарова
13:36
Иномарку с людьми разорвало после жесткого ДТП в Приморье
13:22
Херш предупредил США о последствиях взрывов на «Северном потоке»
13:13
«Звонили матерям и женам и шутили»: как ВСУ издеваются над близкими убитых пленников

Сейчас читают

Малыш остался без мамы: детали жесткой посадки вертолета на Сахалине
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в Америку
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023