В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Байдена в Минске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 85

Песков: Путин всегда готов к встрече с Лукашенко, Вашингтон вряд ли ответит на приглашение

Фото, видео: www.globallookpress.com / NP/AdMedia; ruptly.tv; 5-tv.ru

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Президент РФ всегда открыт к диалогу с партнерами. Почему они не отвечают взаимностью?

Российский лидер Владимир Путин всегда открыт к диалогу со своими иностранными коллегами. Вне зависимости от текущей мировой ситуации. Однако шансы на то, что в ближайшее время президент РФ и глава США Джо Байден встретятся практически равны нолю — Вашингтон вряд ли решится на это. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Известно, что ранее с инициативой провести встречу Путина и Байдена в Минске выступил глава Белоруссии Александр Лукашенко, с которым сегодня у политика запланированы переговоры. Не исключено, что белорусский президент вновь поднимет эту ему.

«Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу», — подчеркнул Дмитрий Песков, объяснив маловероятность встречи Путина и Байдена.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Захарова отреагировала на обещания США Израилю.

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