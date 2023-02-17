Захарова прокомментировала обещания США Израилю: «Может, весна действует»
Захарова назвала весну причиной обещаний США Израилю
Фото: www.globallookpress.com / White House
Запад и не собирается инициировать мирные переговоры. Вместо того — продолжает втягивать других в бойню, которую сам же и устроил.
На представителей администрации Белого дома, возможно, уже начала действовать весна. Такое предположение высказала российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. В частности, последняя пообещала израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию, если тот «сможет увести Путина с Украины».
«Может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет», — написала Захарова.
После начала спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы начали помогать неонацистам на Украине, поставляя оружие в Незалежную. В МИД России не раз заявляли, что действия западных стран лишь затягивают украинский кризис. Все иностранные вооружения, отправляемые в Самостийную, станут законной целью для РФ, подчеркивали в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какое слабое место США раскрыл конфликт на Украине.
- 17 февр
- WP: украинский конфликт раскрыл самое слабое место США
- 16 февр
- Лукашенко заявил о готовности воевать в случае агрессии против Белоруссии
- 16 февр
- Российские военные взяли все важнейшие высоты в районе Артемовска
- 15 февр
- «Учат умирать»: зачем Британия призывает Украину экономить боеприпасы
- 14 февр
- В Кремле сообщили, как иностранные наемники могут повлиять на ход СВО
- 14 февр
- В США усиливают давление на Киев в преддверии годовщины СВО
- 13 февр
- В Совфеде раскрыли «великое событие», которое ждет Россию 23 февраля
- 12 февр
- Зеленский ввел санкции в отношении 200 россиян сроком на 50 лет
- 12 февр
- «С руками на кобуре»: как уход Столтенберга с поста генсека НАТО повлияет на Россию
- 12 февр
- Daily Mail: НАТО грозит опасность из-за действий Британии и Украины
Читайте также
79%
0.55 79.98
0.41
Нашли ошибку?