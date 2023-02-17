Захарова прокомментировала обещания США Израилю: «Может, весна действует»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 76

Захарова назвала весну причиной обещаний США Израилю

Захарова прокомментировала обещания США Израилю: «Может, весна действует»

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Запад и не собирается инициировать мирные переговоры. Вместо того — продолжает втягивать других в бойню, которую сам же и устроил.

На представителей администрации Белого дома, возможно, уже начала действовать весна. Такое предположение высказала российский дипломат Мария Захарова в Telegram-канале. Так она прокомментировала слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. В частности, последняя пообещала израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху Нобелевскую премию, если тот «сможет увести Путина с Украины».

«Может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома? Кстати, я не знала, что именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет», — написала Захарова.

После начала спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы начали помогать неонацистам на Украине, поставляя оружие в Незалежную. В МИД России не раз заявляли, что действия западных стран лишь затягивают украинский кризис. Все иностранные вооружения, отправляемые в Самостийную, станут законной целью для РФ, подчеркивали в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое слабое место США раскрыл конфликт на Украине.

Тема:
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