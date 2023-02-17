Фантомные боли неизлечимы: направят ли США войска на Запад Украины?

Западу мало текущих событий на востоке Незалежной. Как и при помощи кого он может расширить кризис?

В теории США идут по пути возможного прямого противостояния с Россией без использования Украины. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо. Однако, по его мнению, западные аналитики рассматривают и другой вариант. Так, Польша вполне может попросить гарантий защиты у Белого дома, и чтобы ей «дали зеленый свет» на аннексию Западной части Незалежной под видом отстаивания ее независимости и сохранения территориальной целостности.

«Не факт, что сегодня США дадут отмашку польскому государству на воплощение такой инициативы, но вопрос может обсуждаться. В любом случае ситуация опасная, поскольку Запад уже пересек почти все красные линии, обозначенные МИД России. Бесконечно это делать нельзя», — сказал Мезюхо.

Также собеседник отметил, что в случае достижения договоренностей между американской и польской сторонами об аннексии Западной Украины, регулярная армия Польши может войти во Львовскую и Ивано-Франковскую области. Если договора не будет, то Польша попытается выторговать себе увеличение количества наемников в Вооруженных силах Украины. Более того, у поляков, по словам Мезюхо, есть причины попробовать «оттяпать» себе западную часть Самостийной. В частности, они считают ее своей территорией.

«Польская политическая элита болеет фантомными историческими болями», — резюмировал Мезюхо.

Перед этим в СМИ появилась информация, что американский президент Джо Байден от отчаяния может отправить войска на запад Украины, чтобы предотвратить полный разгром Киева.

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