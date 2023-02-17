Удивила так удивила: Кети Топурия показала себя без макияжа

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

В сети опубликовано фото певицы Кети Топурии без макияжа

Удивила так удивила: Кети Топурия показала себя без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Некоторое время назад своих поклонников брали врасплох таким же образом и другие звезды.

Певица Кети Топурия показала себя без макияжа. Фото звезда выложила в социальной сети, что серьезно удивило фанатов.

Знаменитость весьма неплохо выглядит, а красоты ей добавляет искренняя улыбка, пришли в выводу фолловеры. Публикация набирает положительные реакции пользователей, и, судя по ним, комментарии излишни. Такое впечатление, что в мире российского шоу-бизнеса началась некая традиция фотографироваться, так сказать, в естественном виде.

выпыкКети Топурия показала себя без макияжа. Фото: Instagram* / keti_one_official

Почти неделю назад поклонников удивила актриса Ольга Кабо, выложив селфи в массажном кресле и подписав снимок: «Бодрящее начало дня». Звезде театра и кино 55 лет, но несмотря на это она свежая, отдохнувшая и буквально расцветает. Возможно, все дело в том, что что долгие судебные тяжбы из-за долгов бывшего мужа близятся к концу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких отношениях с бывшими мужьями находится Ольга Кабо.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:05
Посла Нидерландов в Москве вызвали в МИД России по делу MH17
16:53
Удивила так удивила: Кети Топурия показала себя без макияжа
16:42
Путин назвал астрономическими для любого государства запасы «Газпрома»
16:31
Пассажирский автобус снес дерево и врезался в фонарный столб во Владивостоке
16:19
Путин подписал закон о соцобеспечении в новых регионах РФ
16:09
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Сейчас читают

Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве
Вода стоит в организме: врачи опасаются за состояние Романа Костомарова
Фантомные боли неизлечимы: направят ли США войска на Запад Украины?
Почему врачи лгут о безупречном здоровье Байдена и чем это может закончиться — мнение нарколога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023