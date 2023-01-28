Ольга Кабо об отношениях с бывшими мужьями: «Я не отбираю у моих детей их отцов»

Второй развод заслуженной артистки РФ проходил с громким скандалом, суды идут до сих пор, но родительские — выше разборок экс-супругов.

Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо заявила, что не препятствует общению своих детей с их отцами, хотя последствия одного из разводов до сих пор отравляют ей жизнь. В интервью Starhit.ru 55-летняя актриса откровенно рассказала о расставаниях с двумя главными мужчинами ее судьбы и их отношениях спустя годы.

В 2004 году после семи лет брака Кабо развелась с предпринимателем эдуардом Василишиным. В этом союзе она родила дочь Татьяну. Артистка захотела вновь вернуться на сцену, роли домохозяйки ей было мало — это и стало первым шагом к расставанию. Спустя некоторое время, когда страсти поутихли, бывшие супруги наладили общение ради общего ребенка. Папа не перестал участвовать в воспитании.

«Конечно, общается! У Татьяны с Эдуардом много общих интересов, они очень близки. Я рада, что это так. Расставшись с мужчинами, я не отбираю у моих детей их отцов», — сказала Кабо.

С 2009 по 2020 годы звезда кино и театра была замужем за бизнесменом Николаем Разгуляевым. В этом браке на свет появился мальчик Виктор, второй раз мамой Кабо стала в 44 года. После разрыва выяснилось, что пара не жила вместе с 2016-го, Разгуляев обанкротился, а его долги после развода кредиторы стали требовать с жены. И требуют по сей день. Команда адвокатов актрисы пока не решила эту проблему, суды продолжаются.

Кабо давно не злится на бывшего, по собственным словам, ее еще в детстве научили не жить с обидой в сердце. Тонкости разбирательств держит в секрете, чтобы не усложнять работу адвокатов. Экс-супругу доверяет «жесткие моменты воспитания» сына, так как сама не умеет быть строгой.

«Обвинять кого-то, сводить счеты и сетовать на судьбу — удел глупых. С Николаем мы общаемся, он видится с сыном, у них свои мужские „тусовки“, у Вити есть любимый им папа, это очень важно для мальчика — получать мужскую энергию», — уверена актриса.

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