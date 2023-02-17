В Сочи незаконные постройки ищут с помощью аэросъемки с дронов. После разрушительного землетрясения в Турции президент РФ Владимир Путин поручил проверить сейсмически опасные зоны России. Ведь нередко в погоне за прибылью собственники домов и отелей с красивым видом на горы забывают о всякой осторожности, а чиновники закрывают на это глаза. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат побывал в потенциально опасных районах

Ехать или нет?

Под натяжными потолками — затяжные осадки. Погода в этом доме не меняется на протяжении нескольких лет. Окна и крыша протекают, трещины повсюду, по отсыревшим стенам ползет оголенная местами проводка. Дом давно переставший быть крепостью, может превратиться в общую могилу. Сотрясая воздух официальными распоряжениями о переселении, жители напоминают, землетрясения они ощущает чаще чем где-либо по стране.

«Даже магнитуду 3-2 — все это прекрасно чувствуем, мы боимся. В любой момент дом может рухнуть, выйти мы отсюда не сможем. Здесь и бабушки, и дедушки», — отметила жительница Петропавлоска-Камчатского Лена Джо.

Аварийный дом должны были расселить еще в 2018-м, но здесь по-прежнему живут. На подобные объекты, к слову, призвал обращать внимание президент. После чудовищного землетрясения в Турции, Владимир Путин напомнил чиновникам: вопросам перестройки помещений должно быть уделено особое внимание.

Иркутск. Здесь госслужащие нашли опасный объект. В 2013 году высотку признали самостроем: тут можно ставить только малоэтажные строения, а выстроили все одиннадцать. В итоге — проживать в доме опасно, а взамен ничего не предлагают.

Ситуация с самостроями — большая проблема по всей стране. В Дагестане ее, например, называют критической. Между советскими панельными домами втискиваются новые жилые комплексы. А в некоторых районах между домами меньше 10 метров.

«Учитывая что у нас сейсмически активный регион. Правительством республики было принято решение технически обследовать. Было обследовано порядка 457 многоквартирных домов», — объяснил начальник управления государственного строительного надзора региона Шамиль Максудов.

В Сочи самострои ищут с помощью современных технологий.

«Применяются в труднодоступных горных местностях и БПЛА для большего охвата территории. Работа у нас постоянная, ежедневная, ведется комплексно», — пояснил представитель администрации города.

Новых объектов — больше 70 только за месяц. Здесь, в условиях постоянных оползней и селей, за этим пристально следят. В местном географическом обществе объясняют: черноморское побережье тоже подвержено землетрясениям. Их фиксируют 3-4 раза в год, в основном эта дрожь остается незаметной, но конкретно близ Сочи может спровоцировать оползни, например.

«Застройщики, когда они начинают работать в нашем замечательном южном городе, возможно, не понимают насколько сложно здесь геологическое строение и не вполне оценивают риски и дороговизну строительства», — поделилась руководитель секции геологии и минералогии сочинского географического общества Наталья Гудкова.

Вот типичный пример потенциально опасного строительства, в сейсмически активной зоне. Это здание — один из крупнейших самостроев, в центрально Сочи. 14-этажной здание планировалось как бизнес-центр, но после проверок городской администрации были выявлены масса нарушений, ну и закономерный исход — как минимум часть здания придется снести.

Так называемые «афтершоки» — череду менее разрушительных землетрясений, которые происходят в Турции — на юге России фиксируют и сейчас. Один из толчков прибор зафиксировала прямо во время съемок репортажа.

«Вот как раз звуковой сигнал. Сейчас через две минуты мы увидим изменение фона», — показала одна из наблюдательниц за процессом фиксации подземных толчков.

По словам ученых, настолько разрушительные землетрясения для наших регионов могут случаться периодичностью и в несколько тысяч лет, но вот в какой именно момент, через пару столетий или завтра, наука предсказать пока не в силах.