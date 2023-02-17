Не хватает эмоций: Зеленского взбесили слова Макрона о России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 124

Lе Моndе: Зеленского рассердило заявление Макрона о важности диалога с Россией

Не хватает эмоций: Зеленского взбесили слова Макрона о России

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Макрон видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в переговорах, а не на полях сражений.

Президента Украины Владимира Зеленского возмутили слова президента Франции Эммануэля Макрона о важности диалога с Россией. Об этом в статье Le Monde заявил обозреватель Филипп Рикар.

По его мнению, позиция Макрона за пределами его страны вызывает непонимание наверняка. Например, она уже вызвала раздражение у самых убежденных сторонников Киева в Европе. Рикар убежден, что позиция Макрона всегда оглашается в самый неподходящий момент и подрывает прозвучавшие заявления о поддержке Украины.

Обозреватель считает, что французский президент видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в переговорах, а не на полях сражений.

«Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса», — пишет колумнист.

До этого в МИД Франции заявили, что Эммануэль Макрон звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем закончился «евротур» Владимира Зеленского.

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