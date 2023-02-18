По факту захвата заложников в центре Москвы возбуждено уголовное дело

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Иван Обухов
Иван Обухов 43

Расследование будет производиться по статьям «Захват заложника» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

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Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в одной из цветочных лавок в центре российской столицы.

Следственный комитет поведет расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Захват заложника» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

17 февраля 2023 мужчина, имя которого не раскрывается, взял заложников в одном из цветочных магазинов в центре Москвы. Также злоумышленник выстрелил в полицейского из травматического пистолета. В результате нарушителя удалось задержать.

Освобожденным заложникам оказана медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.  

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