По факту захвата заложников в центре Москвы возбуждено уголовное дело
Расследование будет производиться по статьям «Захват заложника» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru
Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в одной из цветочных лавок в центре российской столицы.
Следственный комитет поведет расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Захват заложника» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
17 февраля 2023 мужчина, имя которого не раскрывается, взял заложников в одном из цветочных магазинов в центре Москвы. Также злоумышленник выстрелил в полицейского из травматического пистолета. В результате нарушителя удалось задержать.
Освобожденным заложникам оказана медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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