По факту захвата заложников в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в одной из цветочных лавок в центре российской столицы.

Следственный комитет поведет расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Захват заложника» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

17 февраля 2023 мужчина, имя которого не раскрывается, взял заложников в одном из цветочных магазинов в центре Москвы. Также злоумышленник выстрелил в полицейского из травматического пистолета. В результате нарушителя удалось задержать.

Освобожденным заложникам оказана медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего.