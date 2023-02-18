Экс-звезда «Дома-2» Надежда Ермакова ждет ребенка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Блондинка всего несколько месяцев назад жаловалась на болезнь, из-за которой не может познать счастье материнства.

Экс-звезда «Дома-2» Надежда Ермакова ждет ребенка

Фото: Instagram* / ermakovan

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Бывшая звезда «Дома-2» Надежда Ермакова скоро станет мамой. Радостной новостью 38-летняя блондинка поделилась с поклонниками в соцсети.

Ермакова опубликовала кадры, на которых позирует в обтягивающем платье. При этом виден ее округлившийся живот, причем понятно, что она уже на серьезном сроке беременности.

«Готовы к шок контенту? Ловите! Теперь можно показывать… Уже не так страшно», — прокомментировала фото Ермакова.

В ноябре прошлого года экс-участница телестройки пожаловалась на болезнь, из-за которой не может выносить ребенка. По словам Ермаковой, два с половиной года назад врачи диагностировали у нее апластическую анемию — патологию кроветворной системы, при которой угнетается соответствующая функция костного мозга. В результате организм не производит достаточно эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Одно из следствий — тело отторгает плод при беременности как нечто инородное.

Как отметила Ермакова, проблем с зачатием малыша недуг не влечет, однако выносить его при таком состоянии крайне сложно. Похоже, что экс-звезде «Дома-2» каким-то образом удалось решить проблему. Сама она пока держит интригу и не раскрывает всех карт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, считавшиеся крепкой парой, разводятся.

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Экс-звезда «Дома-2» Надежда Ермакова ждет ребенка

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