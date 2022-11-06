Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова родила первенца

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова впервые стала мамой. Об этом она рассказала своим поклонникам в социальных сетях. В личном блоге 26-летней спортсменки появилось ее фото с уже большим животом — очевидно, последние дни беременности, а также кадр с карточкой малыша из роддома. На третьем фото, самом трогательном, запечатлены крошечные ножки в ползунках, которые нежно придерживает мамина рука.

«Наше сокровище, мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — подписала пост Сотникова.

Судя по выписке из роддома, первенец фигуристки появился на свет в одном из роддомов Москвы 30 октября с весом 3200 граммов и ростом 50 сантиметров. Пол малыша спортсменка предпочла скрыть, как и время его рождения. Стоит отметить, знаменитость и беременность свою держала в тайне до этого момента. В ее профиле нет ни одного фото, на котором можно разглядеть округлившийся живот.

Еще несколько месяцев назад Сотникова принимала участие в ледовом шоу. Никто тогда даже не догадался, что звезда спорта в положении. Имя отца ребенка также осталось неизвестным широкой публике. Дисциплинированная фигуристка, очевидно, умеет хранить секреты. О присутствии в ее новой жизни — в роли мамы — мужчины говорит лишь душевное «мы» в подписи к посту о малыше.

Аделина Сотникова завершила спортивную в 2020 году из-за травмы, спустя полгода она открыла собственную школу и стала тренером. Кроме того, фигуристка владеет собственной сетью салонов красоты. Сотникова — первая российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию, свое золото она завоевала в Сочи в 2014 году.

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