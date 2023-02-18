Что такое нотариальная доверенность и какой она бывает

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 44

Этот документ оформляют десятки, а то и сотни людей в сутки. Но с какой целью?

Фото, видео: Астапкович Владимир / ТАСС ; 5-tv.ru

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Доверенностью называют рукописный или оформленный на бланке официальный документ, на основании которого человек наделяет доверенное лицо полномочиями представлять свои интересы. В зависимости от объема полномочий доверенности подразделяются на:

  • безотзывную доверенность — используется исключительно в предпринимательской деятельности;
  • обыкновенную доверенность — для граждан и организаций.

По форме различают два вида доверенностей — совершенную в простой письменной форме и совершенную в нотариальной форме, то есть нотариально удостоверенную

Все существующие доверенности можно разделить на три вида:

  • разовая доверенность, дается на совершение одного действия;
  • специальная доверенность, выдается на совершение однородных действий в течение определенного времени;
  • генеральная доверенность включает в себя максимально широкий перечень полномочий.

Доверенное лицо вправе в любой момент отказаться от своего представительства по доверенности, а доверитель имеет право отозвать доверенность и отменить данные своему поверенному полномочия.

Также документ прекращает свое действие, если:

  • истек срок его действия;
  • доверитель или доверенное лицо признаны умершими, безвестно отсутствующими, недееспособными или частично недееспособными.

Кроме того, документ прекращает свое действие, если:

  • юридическое лицо, являющееся доверителем или представителем, прекратило свою деятельность;
  • в отношении доверителя или поверенного ведется процедура банкротства, при которой лица теряют право самостоятельно выдавать доверенности.

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