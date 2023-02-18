Что такое нотариальная доверенность и какой она бывает
Этот документ оформляют десятки, а то и сотни людей в сутки. Но с какой целью?
Фото, видео: Астапкович Владимир / ТАСС ; 5-tv.ru
Доверенностью называют рукописный или оформленный на бланке официальный документ, на основании которого человек наделяет доверенное лицо полномочиями представлять свои интересы. В зависимости от объема полномочий доверенности подразделяются на:
- безотзывную доверенность — используется исключительно в предпринимательской деятельности;
- обыкновенную доверенность — для граждан и организаций.
По форме различают два вида доверенностей — совершенную в простой письменной форме и совершенную в нотариальной форме, то есть нотариально удостоверенную
Все существующие доверенности можно разделить на три вида:
- разовая доверенность, дается на совершение одного действия;
- специальная доверенность, выдается на совершение однородных действий в течение определенного времени;
- генеральная доверенность включает в себя максимально широкий перечень полномочий.
Доверенное лицо вправе в любой момент отказаться от своего представительства по доверенности, а доверитель имеет право отозвать доверенность и отменить данные своему поверенному полномочия.
Также документ прекращает свое действие, если:
- истек срок его действия;
- доверитель или доверенное лицо признаны умершими, безвестно отсутствующими, недееспособными или частично недееспособными.
Кроме того, документ прекращает свое действие, если:
- юридическое лицо, являющееся доверителем или представителем, прекратило свою деятельность;
- в отношении доверителя или поверенного ведется процедура банкротства, при которой лица теряют право самостоятельно выдавать доверенности.
Ранее 5-tv.ru как без труда развестись дистанционно.
85%
0.55 79.61
-0.37
Нашли ошибку?