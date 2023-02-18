Неравнодушная соседка спасла двухлетнюю девочку от убийства отцом в Минусинске

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 22

В отношении горе-родителя возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит заключение под стражу.

Неравнодушная соседка спасла двухлетнюю девочку от убийства отцом в Минусинске

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Отец попытался убить свою двухлетнюю дочку в Минусинске Красноярского края. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был пьян и поссорился с молодой сожительницей. Горе-родитель хотел помириться с девушкой. Чтобы добиться своего, пригрозил убийством собственного ребенка.

Не дождавшись нужной реакции, он высунул девочку в окно. На шум в квартире прибежала соседка и вырвала ребенка из рук. Также уточняется, что все было в присутствии еще одного трехлетнего ребенка.

Отец покусился на жизнь своего малолетнего ребенкаКвартира, где отец едва не убил ребенка. 5-tv.ru

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Следствие будет просить суд заключить подозреваемого под стражу.

Несколько дней назад появилась информация, что сотрудницу полиции Калужской области могут привлечь к уголовной ответственности после гибели годовалого малыша. Он скончался от голода и пролежал в чемодане мертвым целую неделю.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые обстоятельства жестокого убийства ребенка в Туле.

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