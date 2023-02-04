Мертвого младенца нашли в чемодане после нескольких месяцев мучений голодовкой

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 240

Подозреваемая могла бы превратить смерть малыша, которого мать медленно убивала голодом.

Мертвого младенца нашли в чемодане после нескольких месяцев мучений голодовкой

Фото: www.globallookpress.com / Jan Baldwin

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Сотрудницу полиции из Калужской области могут привлечь к уголовной ответственности после гибели годовалого малыша. Он скончался от голода и пролежал в чемодане мертвым целую неделю.

Страшная трагедия случилась год назад в городе Обнинске. В середине января к правоохранителям обратилась молодая женщина и сообщила, что не может попасть в квартиру, где находится ее восьмимесячный ребенок — якобы захлопнулась дверь.

Как стало известно 5-tv.ru, на место выехала сотрудница местной полиции. О том, что малыша воспитывает нерадивая мать, она была в курсе. У этой женщины есть еще двое кровных детей, от которых она ранее отказалась. Но эти обстоятельства не насторожили инспектора. Углубляться в суть истории она не стала, как и оценивать возможные последствия. Потому и в документах не стала описывать объективную картину происходящего: в каких на самом деле условиях живет семья и подходят ли они для малыша. Скорее, внесла данные для формальности, отмечают следственные органы.

Но безразличие обернулось ей боком. Буквально через два месяца в этой квартире нашли труп ребенка, спрятанного в чемодане. Малышу на тот момент был год, а причиной смерти стало пищевое истощение. Как оказалось, 23-летняя женщина устроила медленную смерть сыну, решив его не кормить вообще. А когда ребенок умер, она спрятала его в чемодан и продержала там еще неделю.

После инцидента 22-летнюю мать мальчика привлекли к уголовной ответственности за убийство, а вот инспектор, которая могла предотвратить трагедию, до недавних пор к ответственности не привлекалась. Уголовное дело в отношении нее возбудили накануне. По версии следствия, подозреваемая умышленно скрыла факты истязания ребенка, за что ей придется отвечать перед судом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Уфе отец убил двоих сыновей-школьников и свел счеты с жизнью.

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