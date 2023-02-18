Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова

Умерла на 84-м году жизни экс-супруга барда Владимира Высоцкого Людмила Абрамова. Об этом в социальных сетях сообщил актер Вениамин Смехов. У женщины остались двое сыновей, три внука и дочь.

«Спасибо сердечное, Люсенька, за высокую цену ранним творениям мужа, за добрые руки в создании Центра Владимира Высоцкого на Таганке, за гордость и за мудрость…» — написал Смехов.

Актриса снималась в художественных фильмах и принимала участие в документальных. Кроме того, она опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком «Факты его биографии». Также Абрамова составляла посмертный сборник произведений своей подруги писательницы Дины Калиновской, который увидел свет в 2012 году. Перед этим в московском еврейском культурном центре проходила выставка декоративных шкатулок «Писатель Дина Калиновская и ее коробки».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядит могила и памятник Высоцкого спустя почти 43 года после его смерти.