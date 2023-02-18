Армия России освободила от боевиков Гряниковку в Харьковской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 177

Минобороны РФ: полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области

Фото, видео: Ноябрев Иван / ТАСС; Минобороны; 5-tv.ru

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Минобороны РФ в новой сводке сообщило об успехах бойцов в ходе спецоперации на Украине.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск был полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Об этом сообщают в Минобороны.

Было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Новоселовское Луганской народной республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

Среди потерь противника на этих направлениях: до 80-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика».

Более того, за прошедшие сутки было уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика».

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Радикалы Незалежной используют запрещенные методы ведения боевых действий, а также прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Геноцид людей киевским режимом продолжался в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные ударили по заводам, производящим топливо и боеприпасы для ВСУ.

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