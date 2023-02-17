Российские военные ударили по заводам, производящим топливо и боеприпасы для ВСУ

Минобороны в новой сводке сообщило об успехах бойцов в ходе спецоперации на Украине.

Военные РФ нанесли ракетный удар по предприятиям, которые снабжали армию Украины топливом и оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что все удары наносились оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Из результатов: армии России удалось нарушить снабжение украинских группировок горючим и намного сократить возможности производства на Украине взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Радикалы Незалежной используют запрещенные методы ведения боевых действий, а также прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Геноцид людей киевским режимом продолжался в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военные РФ уничтожили склад горючего для военной техники ВСУ в районе Полтавы.