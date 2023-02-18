Свечи и хоккейная клюшка: как выглядит могила отца Овечкина сразу после похорон

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 031

Первые кадры с могилы Михаила Овечкина сразу после похорон

Фото, видео: 5-tv.ru

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Могила похороненного Михаила Овечкина утопает в роскошных цветах.

Сегодня на Долгопрудненском кладбище было много народу — в последний путь провожали отца знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина Михаила Овечкина. О том, как выглядит его могила сразу после похорон — смотрите эксклюзивное видео 5-tv.ru.

Могила утопает в бордовых, зеленых и фиолетовых цветах. На одном из букетов красуется хоккейная клюшка. Теплым светом горят свечи в красных футлярах.

На похоронах сегодня присутствовал и сын Александр, который несколько дней назад прибыл в Москву, чтобы успеть повидать отца.

Также на церемонии прощания были замечены представители хоккея России, футбольного и хоккейного клуба «Динамо и даже олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

15 февраля стало известно о том, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.

Ранее — в процессе обследования — у Михаила Овечкина были выявлены новообразования. Врачи приняли решение о его переводе в профильную больницу. 14 февраля стало известно, что Александр Овечкин отложил дела и вылетел ближайшим рейсом к 71-летнему отцу. Спортсмен успел попрощаться с родственником.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище.

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