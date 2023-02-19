В Италии 16 человек пострадали из-за перевернувшейся платформы во время карнавала

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Шесть человек были госпитализированы.

В Италии 16 человек пострадали из-за перевернувшейся платформы во время карнавала

Фото: Zuma / TASS

Читайте нас в: Дзен Новости

Как минимум 16 человек пострадали из-за перевернувшейся платформы во время Венецианского карнавала на севере в Италии. Об этом сообщила газета La Stampa.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Больцано, когда парад платформ уже подходил к концу. Всем пострадавшим от 12 до 42 лет. Шесть человек были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Карнавальные шествия в Италии в 2023 году проходят с 4 февраля. Они завершатся 21 февраля. В этом году мероприятие впервые проходит без санитарных ограничений после пандемии COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что более десяти человек пострадали при взрыве газа на стройке в Оттаве.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.76
0.55 79.61
-0.37
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февр...

Последние новости

4:04
В Италии 16 человек пострадали из-за перевернувшейся платформы во время карнавала
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля
3:34
Актриса Наталья Рудова напугала фанатов, представ с полностью лысой головой
3:07
Захарова ответила Бербок на призыв к РФ развернуть политику на 360 градусов
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
2:42
В Подмосковье мужчина зарезал друга после привидевшихся ему чекистов

Сейчас читают

«Дай бог, чтоб он поправился» — Плющенко выразил поддержку Костомарову
«Нашла себе дедушку!» — молодую супругу Игоря Саруханова довели до слез
Настоящая женщина: чем запомнится экс-жена Высоцкого Людмила Абрамова
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023