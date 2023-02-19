В возрасте 79 лет умер австралийский режиссер Джордж Миллер. Об этом сообщает портал Deadline. По его данным, мужчина скончался в результате сердечного приступа в больнице в Мельбурне.

Миллер получил наибольшую известность благодаря кинокартине «Человек со снежной реки». После него он стал заниматься киносъемками в Голливуде. В начале своей карьеры Миллер работал также над австралийскими телешоу Division 4, Matlock Police, The Box и The Sullivans.

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