Умер австралийский режиссер Джордж Миллер

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Режиссер скончался от сердечного приступа в больнице Мельбурна.

Умер австралийский режиссер Джордж Миллер

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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В возрасте 79 лет умер австралийский режиссер Джордж Миллер. Об этом сообщает портал Deadline. По его данным, мужчина скончался в результате сердечного приступа в больнице в Мельбурне.

Миллер получил наибольшую известность благодаря кинокартине «Человек со снежной реки». После него он стал заниматься киносъемками в Голливуде. В начале своей карьеры Миллер работал также над австралийскими телешоу Division 4, Matlock Police, The Box и The Sullivans.

Ранее 5-tv.ru писал, кто умер из артистов сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи».

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