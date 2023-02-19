Пять человек погибли в Дамаске в результате атаки со стороны ВВС Израиля

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 47

Под удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса.

Пять человек погибли в Дамаске в результате атаки со стороны ВВС Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Issa

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Пять жителей Дамаска (столицы Сирии) погибли в результате произошедшей минувшей ночью атаки со стороны Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, под удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса. Также в небе слышались взрывы. Информацию о жертвах подтвердили и в оборонном ведомстве Сирии. Среди них есть военный.

Также сообщается и о пострадавших, по меньшей мере 15 человек. Как отметили в сирийском минздраве, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что делегацию Израиля выгнали прямо с церемонии открытия саммита Африканского союза.

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