Пять человек погибли в Дамаске в результате атаки со стороны ВВС Израиля

Пять жителей Дамаска (столицы Сирии) погибли в результате произошедшей минувшей ночью атаки со стороны Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, под удар попал жилой дом в квартале Кфар-Суса. Также в небе слышались взрывы. Информацию о жертвах подтвердили и в оборонном ведомстве Сирии. Среди них есть военный.

Также сообщается и о пострадавших, по меньшей мере 15 человек. Как отметили в сирийском минздраве, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что делегацию Израиля выгнали прямо с церемонии открытия саммита Африканского союза.