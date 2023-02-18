Делегацию Израиля выгнали прямо с церемонии открытия саммита Африканского союза

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Times of Israel: делегацию Израиля выгнали из зала заседаний Африканского союза

Делегацию Израиля выгнали прямо с церемонии открытия саммита Африканского союза

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Shadi Hatem apaimages

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Охранники указали представителям делегации на дверь. Но почему?

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе. Об этом сообщает Times of Israel.

Прямо во время церемонии к представителям делегации подошла охрана и попросили покинуть здание. После этого в МИД Израиля заявили, что очень серьезно относятся к данному инциденту.

«Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — говорится в сообщении ведомства.

По словам МИД Израиля, до этого Претория и Алжир вообще выступили против решения предоставить Израилю статус наблюдателя в АС.

Также в МИД призвали африканские страны выступить против этих действий.

Африканский союз был основан летом 2002 года как правопреемник Организации африканского единства. Израиль был наблюдателем при африканской организации до 2002 года, когда лишился этого статуса под давлением тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Статус наблюдателя при АС еврейское государство восстановило в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава МИД Израиля прибыл в Киев, где встретится с Зеленским.

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