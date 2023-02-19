«Не жди меня, уезжай»: почему смерть звезды сериала «Бедная Настя» окутана тайной

Как умер Алексей Осипов и почему многие думают, что артист инсценировал свою смерть и сбежал в Финляндию?

Алексей Осипов стал звездой стремительно и быстро, такой же, как и карьера, была его недолгая, но яркая жизнь. Смерть артиста стала неожиданной и таинственной, поэтому вокруг гибели звезды до сих пор ходят слухи, что Осипов может быть жив. В день рождения актера издание Starhit.ru решило вспомнить, как Алексей начал свой карьерный путь, и что стало причиной его внезапной гибели.

Профессия актера авантюрна и многогранна. Об этом может честно рассказать любой артист киноиндустрии. Иногда даже после нескольких эпизодических ролей актеры остаются неизвестны широкой публике. Однако случай Осипова уникален в том, что артист попал в индустрию случайно, но за короткий срок смог сделать блестящую карьеру. В 2000-х фильмография артиста пополнилась такими популярными сериалами, как «Бедная Настя» и «Тайны следствия».

Будущий артист появился на свет в семье ученых. И сначала он шел по стопам родственников, обучался на биолого-почвенном факультете, но потом решил бросить университет и искать себя в другом. Какое-то время артист подрабатывал таксистом, тренером, грузчиком. Больше же всего Осипову приглянулось подработка моделью. Он принял участие в нескольких рекламных кампаниях и оказался востребованным в данной сфере.

«Леша всегда был очень популярен у женщин. Он нравился людям и умел себя подать. К тому же, он был очень общительным человеком, умело располагал к себе всех окружающих», — рассказывал один из школьных товарищей Осипова.

Позже Осипов понял, что хочет развиваться в актерском направлении. Ему нравилось надевать на себя маски, перевоплощаться и быть в центре внимания зрителей, поэтому артист начал ходить на кастинги в Москве и Санкт-Петербурге. Осипову улыбнулась удача: на него обратил внимание сам Тимур Бекмамбетов. В конце 90-х, режиссер еще не был всеми признан, но уже тогда он создавал проект под названием «Гладиатрикс», который подразумевал эпический масштаб. Постановщику требовались обаятельные мужчины в хорошей форме на роли гладиаторов. И на глаза Бекмамбетову попался Осипов.

Артист быстро согласился на заманчивое предложение режиссера, но съемки обернулись производственным адом. Из-за проблем с финансированием работа над «Гладиатриксом» продолжалась около трех лет. Перерывы в съемках случались часто, поэтому Алексею то и дело приходилось искать другие подработки.

«Гладиатрикс» наделал немало шума, но не стал прорывом для Осипова. После съемок у Бекмамбетова Осипов осознал, что хочет работать в сфере кинопроизводства дальше, поэтому в 2002 году он поступил на актерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

В 2003-м он снимается в «Тайнах следствия» в весьма заметной роли, а следом он становится частью культовой мелодрамы «Бедная Настя».

В нашумевшем проекте Алексею достается роль конюха Никиты, который страстно влюблен в главную героиню. Несмотря на то, что он оставался на втором плане, амплуа было интересным и очень сексуальным, поэтому у Осипова начала формироваться своя фан-база.

Многих поклонниц Алексея волновал вопрос о его личной жизни. Вот только артист никогда не распространялся об отношениях. Более того, даже с друзьями он старался не обсуждать свои романы.

«Алешка был ярким, но очень закрытым человеком, который допускал к себе очень мало народа. Но при этом в нем было радушие. Он был фактурным, интересным мужчиной, но рядом с ним я никогда не видел женщин», — делился друг артиста Геша Меньшиков.

Никто и не знал, что у Алексея есть болезненная страсть к покеру. Этой игрой артист увлекся еще в начале 2000-х. Первое время такое пристрастие не доставляло проблем, но позже у актера появились долги. Об истинном масштабе проблемы его близкие узнали гораздо позже: после таинственного исчезновения близкие выяснили, что актер продал квартиру из-за пристрастия к играм.

К концу 2000-х Алексей окончательно закрепил за собой звание разнопланового артиста с большим творческим потенциалом. Он был одинаково убедителен и в мелодрамах, и в боевиках. Несмотря на то, что роли доставались преимущественно второго плана, артист был уверен, что достоин гораздо большего.

«Он мечтал о популярности. Все Алешины мечты и помыслы были о Голливуде, он хотел туда рвануть, интенсивно учил английский язык», — вспоминал друг Осипова.

Мечты о Голливуде могли исполниться, но жизнь Алексея прервалась при таинственных обстоятельствах. 13 февраля 2013 года актер вместе с подругой Ольгой гулял в районе дамбы под Кронштадтом.

На улице было очень холодно, поэтому девушка замерзла и вернулась в машину. Там она долго ждала Осипова, но тот так и не вернулся. От Алексея пришло только таинственное смс.

«Не жди меня, уезжай, пакуй вещи. Продавай все тут и езжай в Финляндию», — гласило сообщение.

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Женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что Осипов мог провалиться под лед, но при полном обследовании местности никаких следов, свидетельствующих о трагедии, обнаружено не было. Была организована спецгруппа по поиску артиста, но зацепок найдено не было.

Такое исчезновение привлекло внимание журналистов. Именно представители СМИ выяснили, что у Осипова были огромные долги из-за азартных игр. Некоторые даже предположили, что Алексей инсценировал исчезновение, чтобы скрыться от кредиторов.

Лишь спустя полгода выяснилось, что Осипов все-таки погиб. 19 июля 2013 года в Финском заливе было обнаружено тело мужчины. Родственники опознали сына по особым приметам и яркой одежде, а экспертиза ДНК подтвердила, что это Алексей Осипов.

Трагедия шокировала общественность. Некоторые знакомые артиста до сих пор сомневаются, что Осипов умер.

«Мне хотелось бы верить, что Алексей жив и нашел себя. Я не был на его могиле. Каждый раз, когда я туда собираюсь, происходит нечто такое, что откладывает моей поход, и до кладбища я не дохожу. А однажды решил: не поеду, не хочу никаких доказательств смерти Алеши. Пусть вера и надежда живут», — подчеркивал актер Геша Меньшиков.

Из-за раннего ухода из жизни Осипов не успел полностью реализовать свой потенциал. По мнению поклонников, у артиста был шанс стать большой звездой отечественного кино, но ему просто не хватило времени.

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