Россия намерена добиваться расследования подрыва «Северных потоков» под эгидой ООН.

Россия намерена добиваться расследования под эгидой ООН подрыва «Северных потоков». Проект резолюции для Совета Безопасности на следующей неделе дипломаты внесут на рассмотрение. Все это — по следам громкого расследования Сеймура Херша о диверсии. По информации знаменитого журналиста, за подрывом стоят спецслужбы США и немного норвежцы.

Херш на этой неделе дал серию интервью, в которых раскрыл детали секретной операции. Изданию Berliner Zeitung он сообщил, что одной из целей диверсии было как раз «оторвать» Германию от России.

В Вашигтоне опасались, что прагматичные немцы рано или поздно скажут: «Зачем нам эта Украина? Мы покупаем газ у русских и нам выгодно дружить с ними, а не с украинцами». Неслучайно потоки взорвали в сентябре, накануне отопительного сезона, чтобы у немцев даже шанса не было отклониться от линии демпартии США. Херш добавляет: «Байден боялся последствий, колебался».

Взрывчатка пролежала под водой все лето, из-за этого немного отсырела, потому сработали только шесть из восьми зарядов, одна из труб осталась целой. По сути диверсию выполнили очень грязно: пришлось заметать следы, стало слишком много тех, кто знает, что случилось.

Норвегия, Швеция и Дания знают, но помалкивают, на официальном уровне. На неофициальном много недовольных — они и стали информаторами Херша. Ведь по сути, Америка провела диверсию против собственных союзников в Европе, от чего те лишились дешевого газа, отчего у них подскочили цены и они были вынуждены были закупать потом сверхдорогой сжиженный газ у США, кто их же и взорвал.

«Они не могли поверить в то, что Байден сделал. По сути, он взорвал НАТО, а потом сказал европейцам, опираясь на украинское правительство, погрязшее в коррупции: „Давайте попробуем выиграть эту войну с Россией“. Мы что, не знаем, кто такой Зеленский? Все же опубликовано в Панамском досье. А этот Бандера — он же пронацисткий абсолютно, он евреев пачками истреблял в войну, а его день рождения вот в прошлом месяце отмечали на Украине», — сказал Херш.