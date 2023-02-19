Весной текущего года россиян ждет множество праздников. 5-tv.ru собрал их в одной инфографике.

Государственные праздники и выходные дни.

8 марта — Международный женский день, среда, государственный праздник, выходной;

2 апреля — День единения народов России и Белоруссии;

С 29 апреля по 1 мая — праздник Весны и Труда, выходные дни;

С 6 мая по 9 мая — выходные дни;

9 мая — День Победы, вторник, государственный праздник, выходной;

24 мая — День славянской письменности и культуры.

Профессиональные праздники.

10 марта — День архивиста;

12 марта — День работников геодезии и картографии;

19 марта — День моряка-подводника;

23 марта — День метеоролога;

25 марта — День работника культуры России;

27 марта — День внутренних войск МВД;

28 марта — День юриста;

2 апреля — День геолога;

7 апреля — День рождения Рунета;

11 апреля — День войск ПВО;

12 апреля — День космонавтики;

15 апреля — День специалиста по радиоэлектронной борьбе;

19 апреля — День полиграфиста;

27 апреля — День вахтовика;

27 апреля — День пожарной охраны;

5 мая — День шифровальщика;

5 мая — День водолаза;

7 мая — День радио;

7 мая — День Вооруженных сил;

13 мая — День Черноморского флота;

14 мая — День фрилансера;

18 мая — День Балтийского флота;

21 мая — День военного переводчика;

21 мая — День Тихоокеанского флота;

25 мая — День филолога;

26 мая — День российского предпринимателя;

27 мая — День библиотекаря;

28 мая — День химика;

28 мая — День пограничника.

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