Без учета календарных выходных, с марта по июнь россияне отдохнут на четыре дня больше.
Эксклюзив
Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru
Весной текущего года россиян ждет множество праздников. 5-tv.ru собрал их в одной инфографике.
Государственные праздники и выходные дни.
- 8 марта — Международный женский день, среда, государственный праздник, выходной;
- 2 апреля — День единения народов России и Белоруссии;
- С 29 апреля по 1 мая — праздник Весны и Труда, выходные дни;
- С 6 мая по 9 мая — выходные дни;
- 9 мая — День Победы, вторник, государственный праздник, выходной;
- 24 мая — День славянской письменности и культуры.
Профессиональные праздники.
- 10 марта — День архивиста;
- 12 марта — День работников геодезии и картографии;
- 19 марта — День моряка-подводника;
- 23 марта — День метеоролога;
- 25 марта — День работника культуры России;
- 27 марта — День внутренних войск МВД;
- 28 марта — День юриста;
- 2 апреля — День геолога;
- 7 апреля — День рождения Рунета;
- 11 апреля — День войск ПВО;
- 12 апреля — День космонавтики;
- 15 апреля — День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
- 19 апреля — День полиграфиста;
- 27 апреля — День вахтовика;
- 27 апреля — День пожарной охраны;
- 5 мая — День шифровальщика;
- 5 мая — День водолаза;
- 7 мая — День радио;
- 7 мая — День Вооруженных сил;
- 13 мая — День Черноморского флота;
- 14 мая — День фрилансера;
- 18 мая — День Балтийского флота;
- 21 мая — День военного переводчика;
- 21 мая — День Тихоокеанского флота;
- 25 мая — День филолога;
- 26 мая — День российского предпринимателя;
- 27 мая — День библиотекаря;
- 28 мая — День химика;
- 28 мая — День пограничника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых выгодных месяцах 2023 года для отпуска.
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