Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова рассекретила имя годовалого сына

При этом певица пока не решилась показать поклонникам лицо годовалого малыша.

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова, которая на днях отпраздновала первый день рождения сына, рассекретила его имя. Светловолосого мальчика она назвала Федором.

«А мы приехали отмечать второй день рождения сына. Потихоньку начну знакомить вас с ним — и в честь дня рождения открываю тайну имени. С днем рождения, Федор Андреевич», — сообщила Малахова в социальной сети.

Малахова продолжает скрывать лицо сына. Фото: Instagram* / malahovajenya

При этом до сих пор певица фотографирует наследника лишь со спины или закрывает его лицо смайлами. Такой скрытности Малахова стала придерживаться с начала беременности. Звезда вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова и мечтала подарить ему наследника. Беременность для нее было долгожданной.

Малахова признавалась, она мечтала о рождении дочери. Поэтому когда узнала, что под сердцем носит сына, сильно расстроилась. Некоторое время она переживала, но со временем приняла этот факт. Теперь же Малахова жизни не представляет без Федора. Малыш появился на свет 15 февраля 2022 года, но о счастливом событии знаменитость сообщила лишь спустя две недели.

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