Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова рассекретила имя годовалого сына

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 95

Певица Женя Малахова назвала сына Федором

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова рассекретила имя годовалого сына

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом певица пока не решилась показать поклонникам лицо годовалого малыша.

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова, которая на днях отпраздновала первый день рождения сына, рассекретила его имя. Светловолосого мальчика она назвала Федором.

«А мы приехали отмечать второй день рождения сына. Потихоньку начну знакомить вас с ним — и в честь дня рождения открываю тайну имени. С днем рождения, Федор Андреевич», — сообщила Малахова в социальной сети.

Малахова продолжает скрывать лицо сынаМалахова продолжает скрывать лицо сына. Фото: Instagram* / malahovajenya

При этом до сих пор певица фотографирует наследника лишь со спины или закрывает его лицо смайлами. Такой скрытности Малахова стала придерживаться с начала беременности. Звезда вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова и мечтала подарить ему наследника. Беременность для нее было долгожданной.

Малахова признавалась, она мечтала о рождении дочери. Поэтому когда узнала, что под сердцем носит сына, сильно расстроилась. Некоторое время она переживала, но со временем приняла этот факт. Теперь же Малахова жизни не представляет без Федора. Малыш появился на свет 15 февраля 2022 года, но о счастливом событии знаменитость сообщила лишь спустя две недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует певица Ханна после родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

-7° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
По ВСУ в Авдеевке ударили авиабомбами весом 500 кг — результат попал на видео
23:55
Филипп Киркоров показал, как после пластики выглядит его обновленный живот
23:19
Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова рассекретила имя годовалого сына
23:00
Звезда «Спасти рядового Райана» Сайзмор попал в больницу в критическом состоянии
22:41
Какие праздники ждут россиян весной 2023 года — инфографика
22:03
Что на этот раз? В США рассказали о новых санкциях в отношении России

Сейчас читают

Целились в детей: ВСУ обстреляли ледяную горку в Донецке сразу после репортажа СМИ
Сорок снарядов за две минуты: ВСУ обрушили на центр Донецка залпы из «Градов»
Два месяца сидел в темноте: журналисты узнали, как Зеленский прятался в бункере
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023