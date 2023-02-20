Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 12 человек

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 281

За две минуты украинские боевики выпустили по городу несколько десятков снарядов.

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 12 человек

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского и Киевского районов Донецка увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).

Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Также сообщается, что в результате обстрела погибла женщина 1938 года рождения.

Украинские войска ударили по Донецку днем в воскресенье, выпустив как минимум 40 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) за две минуты. Согласно последним данным, в Ворошиловском районе повреждения зданий зафиксированы по 29 адресам, по которым располагаются жилые и административные здания, образовательные учреждения и торговый центр.

В Киевском районе прилеты были зафиксированы по территории РСК «Олимпийский» и парковой зоне стадиона «Донбасс-Арена», в районе которой обустроена ледяная горка — излюбленное место для детворы. Еще утром ее показывал в своем сюжете телеканал RT, рассказывая о жизни в городе. Спустя всего три часа после его публикации, украинские войска и нанесли удар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ выпустили по городам и селам Херсонской области около 100 снарядов за сутки.

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