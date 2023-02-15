ВСУ выпустили по городам и селам Херсонской области около 100 снарядов за сутки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 71

Киевский режим намеренно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.

ВСУ выпустили по городам и селам Херсонской области около 100 снарядов за сутки

Фото: Бондаренко Владимир / ТАСС

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

Так, накануне в течение дня украинские боевики выпустили в общей сложности 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Алешки, Подлесное, Солонцы, Раденск, Казачьи Лагеря, Крынки и Днепряны.

Обстрелы продолжились и ночью: ударам ВСУ подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Алешки и Любимовка. Туда прилетел в общей сложности 41 снаряд из ствольной артиллерии. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Накануне мэр Горловки Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что в результате ударов ВСУ по Калининскому району города получил повреждения детский сад и был частично разрушен жилой дом.

До этого в Макеевке после ракетного удара ВСУ возник пожар на газопроводе. Огонь перекинулся на жилой дом, который располагался рядом с трубой высокого давления. Пожар в восточном микрорайоне города наблюдали даже из Донецка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным The Times, Украина намерена использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму.

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