Один ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Ленинградской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Еще восемь человек пострадали. Некоторым из них понадобилась госпитализация.

Один ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Ленинградской области

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Пять человек погибли в Ленинградской области в результате ДТП с участием двух легковушек, в том числе ребенок.

Как стало известно 5-tv.ru, столкновение машин произошло в минувшее воскресенье на Приморском шоссе между городом Выборг и поселком Советский в Выборгском районе. В результате ДТП одна из легковушек загорелась, а другая практически превратилась в груду металла.

Также в аварии пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы. Среди них есть ребенок, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП.

Один ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Ленинградской области

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Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области

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Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области

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Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области

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