Один ребенок и четверо взрослых погибли в ДТП в Ленинградской области
Еще восемь человек пострадали. Некоторым из них понадобилась госпитализация.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Пять человек погибли в Ленинградской области в результате ДТП с участием двух легковушек, в том числе ребенок.
Как стало известно 5-tv.ru, столкновение машин произошло в минувшее воскресенье на Приморском шоссе между городом Выборг и поселком Советский в Выборгском районе. В результате ДТП одна из легковушек загорелась, а другая практически превратилась в груду металла.
Также в аварии пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы. Среди них есть ребенок, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
По факту произошедшего организована проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП.
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