Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых артистов к патриотизму: «Нужна идеология»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 689

Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых артистов к патриотизму и ввести идеологию

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Поспелова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мэтр сожалеет, что Россия пока не отыскала новую национальную идею, и тоскует по прежним временам.

Легендарный российский певец Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых музыкантов и исполнителей к написанию патриотических песен. Такое заявление народный артист РСФСР сделал во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru Светланой Шевченко на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Их не надо подталкивать. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться. Кутузов сказал когда-то гениальную фразу в „Войне и мире“: „Покорствовать Россия не привыкла“. Надо подумать об этом. <…> Каждый делает свой выбор. Здесь наставничество или назидания какие-то — неуместны. Просто неуместны! Должен каждый челочек прийти к этому сам», — убежден Лев Лещенко.

Певец также добавил, что считает идеологию необходимой для общества. Народный артист сожалеет, что Россия пока не пришла к новой национальной идее.

«Должна быть идеология. Должен быть смысл какой-то в жизни и идея в жизни. Мы национальную идею все время ищем, но пока не пришли к ней. К сожалению. А как только мы придем к этому… Как было в наши времена — коммунистические или какие угодно. Мы знали, что мы делаем; мы знали, куда мы двигаемся. Вот это самое главное», — подытожил Лев Лещенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Лев Лещенко объяснил свою любовь к совместным выступлениям с молодыми артистами.

-7° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:32
Экспортный вариант: какое новейшее оружие Россия показала на выставке в Абу-Даби
9:18
Выругался перед смертью: умер актер из «Убойного отдела» Ричард Белзер
9:04
Пора на тихий час: в РФ может появиться единый для всех регионов закон о тишине
8:50
В Турции спецназ встал на защиту домов от мародеров после землетрясения
8:39
Президент Польши Дуда перечислил преграды для передачи Киеву истребителей F-16
8:28
Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых артистов к патриотизму: «Нужна идеология»

Сейчас читают

Льва Лещенко будоражат выступления с молодыми артистами: «С удовольствием впрягаюсь»
Буланову насмешило, что Киркоров стал похож на нее после пластики: «Похорошел!»
Два месяца сидел в темноте: журналисты узнали, как Зеленский прятался в бункере
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023