FT: Западу не удалось настроить Африку и Латинскую Америку против России

Попытка лидеров стран Запада убедить коллег из Африки и Латинской Америки ужесточить подход к России окончилась провалом. Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times по итогам 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Журналисты отметили, что Запад пытался убедить так называемый «глобальный юг» в исходящей от России угрозе безопасности всего мира. Однако представители Африки и Латинской Америки были больше обеспокоены ростом инфляции, цен на энергоносители и риском новых проблем с продовольствием.

Так, глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что все страны мира должны помогать урегулировать конфликт на Украине, а не говорить только о военных действиях. Вице-президент Колумбии Франсия Маркес выразила надежду, что Европа уделит больше внимания вопросам борьбы с изменением климата. А премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила заявила, что западные страны могут потратить деньги полезнее, чем скупать вооружения.

Мюнхенская конференция показала высокую степень недоверия лидеров развивающихся стран к западным коллегам, отмечает FT. По ее данным, причиной этого стал отказ Запад выплачивать им компенсации за климатический ущерб, а также предоставлять вакцины в начале пандемии коронавируса в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные страны оказались в ужасе после Мюнхенской конференции. Она прошла с 17 по 19 февраля.