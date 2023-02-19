«Конец мира»: западные страны в ужасе после Мюнхенской конференции

Всех насторожило поведение Германии, готовой к дальнейшей эскалации на Украине.

Мировая обстановка обостряется, о чем свидетельствует прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности. Такое мнение выразил автор издания Politico Мэтью Карницниг.

По его словам, участники конференции нервничают, потому что конец существующего миропорядка катастрофически близок. Особенно настораживает поведение властей Германии, которая заявила о готовности к дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

«Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали. <…> Следует помнить, что в начале прошлого года ведущие социал-демократы все еще призывали США убрать все свои ядерные боеголовки с территории Германии. Другими словами, если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться», — написал Карницниг.

Мюнхенскую конференцию открывал президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он призвал западные страны направить больше помощи, причем как можно скорее.

Россию участники конференции обвинили в «преступлениях против человечности». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

«От имени всех жертв, как известных, так и неизвестных: правосудие должно восторжествовать», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что США пытается оправдать свои действия по разжиганию конфликта на Украине.