Президент Польши Дуда перечислил преграды для передачи Киеву истребителей F-16

Варшава не сможет передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью украинскому телеканалу. По его словам, эти боевые самолеты Польша закупила у США для модернизации собственных вооруженных сил. И в данный момент передать F-16 кому-то еще — проблематично.

«У нас действительно не хватает современных истребителей F-16, которые отлично защищают наше воздушное пространство, а также позволяют нам выполнять миссию воздушной полиции в других странах НАТО. Так что передача любого из этих самолетов — очень и очень спорное, серьезное решение. Тем более что они нуждаются в очень серьезном техническом обслуживании», — сказал Дуда.

Также Дуда подчеркнул: потребуются долгие месяцы, чтобы обучить летчиков ВСУ управлять самолетами F-16. По его словам, вместо этого Варшава может передать несколько истребителей МиГ-29 советского образца. При этом когда именно их получат в Киеве, президент Польши не уточнил.