Депутаты Госдумы хотят штрафовать россиян за отказ впустить газовщиков

Россиян планируют штрафовать за отказ впустить в квартиру газовщиков для проверки плиты или колонки. Как пишут «Известия», такой законопроект намерены обсудить в Госдуме.

К его разработке депутаты планируют приступить только после принятия базового закона. Согласно ему, каждый житель сможет заключить договор с лицензированной компанией техобслуживания. В документе пропишут сроки, в которые человек должен будет впустить газовщиков.

Кроме того, закон обяжет жилищную инспекцию регулярно проверять состояние вытяжек. Разрабатывать базовый закон начали еще 2017 году и до сих пор не могут его принять.