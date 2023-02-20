Депутаты Госдумы хотят штрафовать россиян за отказ впустить газовщиков
Закон разрабатывают с 2017 года. Жилищную инспекцию он заставит проверять не только газовые плиты, но и вытяжки.
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Россиян планируют штрафовать за отказ впустить в квартиру газовщиков для проверки плиты или колонки. Как пишут «Известия», такой законопроект намерены обсудить в Госдуме.
К его разработке депутаты планируют приступить только после принятия базового закона. Согласно ему, каждый житель сможет заключить договор с лицензированной компанией техобслуживания. В документе пропишут сроки, в которые человек должен будет впустить газовщиков.
Кроме того, закон обяжет жилищную инспекцию регулярно проверять состояние вытяжек. Разрабатывать базовый закон начали еще 2017 году и до сих пор не могут его принять.
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