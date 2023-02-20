Адель и Эд Ширан отвергли приглашение Карла III выступить на его коронации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 123

Король Великобритании лично изъявил желание пригласить знаменитостей на майскую церемонию в качестве музыкантов.

Адель и Эд Ширан отвергли приглашение Карла III выступить на его коронации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Paul Marriott

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Британские поп-исполнители Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Карла III. Издание Daily Mail сообщает, что монарх был разочарован ответом музыкантов, а организаторы расценили такую реакцию знаменитостей за оскорбление.

Предполагается, что причиной отказа звезд послужил их плотный график. Накануне церемонии 6 мая в Виндзорском замке у Ширана запланирован концерт в Техасе. О гастрольных планах Адель пока информации нет.

Организаторы церемонии отказ Ширана и Адель восприняли не иначе как позор и оскорбление королевской семьи Великобритании.

В материале отмечается, что член королевской семьи Великобритании лично включил артистов в список желаемых гостей. Кроме того, Чарльз хочет видеть на своей коронации Гарри Стайлса. Король лично составил музыкальную программу, в которой обязательным пунктом значится греческая церковная музыка в память о его покойном отце принце Филиппе.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились первые подробности коронации королевы-консорт Камиллы.

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