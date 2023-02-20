Глава МИД Приднестровья: речи о демилитаризации региона — спекуляция властей Молдавии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Глава МИД Приднестровья Игнатьев назвал спекулятивными тезисы о демилитаризации региона

Глава МИД Приднестровья: речи о демилитаризации региона — спекуляция властей Молдавии

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Дипломат уверен, что любой конфликт можно решить путем переговоров.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев назвал спекулятивными заявления молдавских властей о необходимости демилитаризации региона. Об этом дипломат рассказал в понедельник, 20 февраля, в беседе с «Известиями».

Ранее новый премьер-министра Молдавии Дорина Речана, выступая перед парламентом, заявил, что собирается добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских миротворцев с территории республики. Но представитель региона заявил, что эти речи не имеют ничего общего с реальностью.

«Я хочу обратить внимание, что такого рода тезисы и декларации мы слышим из уст руководства Молдовы на протяжении, наверно, 30 лет и расцениваем как спекулятивные. Они не имеют ничего общего с реальностью, потому что все участники переговорного процесса, в первую очередь Приднестровье и Россия, исходят из того, что необходимо достичь устойчивого окончательного урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем», — сказал Игнатьев.

Дипломат уверен, что подобное урегулирование должно соответствовать справедливости и обязательно учитывать мнение обычных жителей. Игнатьев напомнил, что власти Приднестровья восемь раз приглашали Кишинев к такому диалогу, но каждый раз неизменно получали отказ.

«Если бы Кишинев желал скорейшего урегулирования, Молдова более активно занималась бы переговорами, не отказывалась от встреч на разных уровнях, в том числе на высшем уровне с президентом», — отметил дипломат.

А идея о выводе российских миротворцев вообще является контрпродуктивной, ведь переформатирование формата миротворческой миссии может обсуждаться только после окончательного вопроса урегулирования ситуации в Приднестровье.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

Полную версию интервью читайте 21 февраля на сайте «Известий».

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