Житель Троицка подарил девушке взрывчатку в коробке из-за безответной любви

Житель Троицка, который отправил девушке коробку со взрывчаткой, задержали. На допросе он назвал мотив своего поступка — банальный, но жестокий. По словам 26-летнего мужчины, всему виной неразделенная любовь.

«В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей», — сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета РФ.

Мужчина пытался завоевать девушку, но как только понял, что не интересен ей, решил отомстить.

Инцидент произошел днем ранее. Молодая девушка получила «подарок» в виде коробки из-под обуви. На ней была открытка. Девушка открыла коробку, как та тут же взорвалась. Оказалось, внутри лежали две бутылки со средством для розжига и детонатор. Девушка получила термический ожог кожи лица и левой руки первой степени.

Подозреваемый пытался уехать из города, как только узнал, что правоохранители установили его личность. Молодого человека успел предупредить его отец, к которому пришли сотрудники полиции. Сейчас 26-летний мужчина находится под стражей. Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал жуткие подробности убийства женщины сыном в Уфе.