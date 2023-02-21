Житель Троицка подарил девушке взрывчатку в коробке из-за безответной любви

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

После взрыва «подарка» у пострадавшей диагностировали ожоги на лице и левой руке.

Фото, видео: Depositphotos / blinow61; ГСУ СК России по г. Москве

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Житель Троицка, который отправил девушке коробку со взрывчаткой, задержали. На допросе он назвал мотив своего поступка — банальный, но жестокий. По словам 26-летнего мужчины, всему виной неразделенная любовь.

«В ходе допроса фигурант признал вину и сообщил, что мотивом совершения данного преступления были безответные чувства к потерпевшей», — сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета РФ.

Мужчина пытался завоевать девушку, но как только понял, что не интересен ей, решил отомстить.

Инцидент произошел днем ранее. Молодая девушка получила «подарок» в виде коробки из-под обуви. На ней была открытка. Девушка открыла коробку, как та тут же взорвалась. Оказалось, внутри лежали две бутылки со средством для розжига и детонатор. Девушка получила термический ожог кожи лица и левой руки первой степени.

Подозреваемый пытался уехать из города, как только узнал, что правоохранители установили его личность. Молодого человека успел предупредить его отец, к которому пришли сотрудники полиции. Сейчас 26-летний мужчина находится под стражей. Назначен ряд судебных экспертиз.

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