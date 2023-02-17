Отрезал все, что видел: жуткие подробности убийства женщины сыном в Уфе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 39

Мужчина выкинул мать из окна и отрезал себе член под влиянием наркотиков

Фото, видео: 5-tv.ru

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Местный житель выкинул из окна 50-летнюю мать, а потом повредил себе гениталии и скончался. Многие соседи знали его как тихоню.

Двойное убийство в Уфе обрастает новыми подробностями — в правоохранительных органах объяснили, почему местный житель выкинул голую мать из окна, а потом повредил себе гениталии и умер.

Как стало известно 5-tv.ru, все это произошло средь бела дня, в районе 15:00. Примерно в это время с седьмого этажа многоэтажки мужчина сначала выкидывал вещи, а следом и их хозяйку — собственную мать. На землю женщина приземлилась полностью обнаженной и с отрезанными сосками и пальцами — все это успели заснять очевидцы происшествия. На этом семейная драма не закончилась — садистские опыты житель Уфы решил продолжить на себе.

Времени на кровавые эксперименты у него, видимо, было не так много. Пока ехали оперативники, он зашел в ванную, разделся догола и решил лишить себя «мужского достоинства». Навредить себе получилось, а выжить — нет. Когда в квартиру прибыли стражи порядка, мужчина уже лежал мертвым и с изувеченными гениталиями.

Оказалось, что силы духа на страшные «подвиги» у него хватило благодаря «курительному зелью». Он и раньше, по словам соседей, имел проблемы с наркотиками, но многие думали, что давно с этим завязал. Однако чужая жизнь — потемки, еще раз убедились очевидцы. Большинство были уверены, что тихий сосед подсел на компьютерные игры, однако и старые слабости никуда не делись. И, видимо, так с этим перебрал, что напрочь лишился рассудка, полагают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге раскрыли громкое дело о пропаже девушки 10-летней давности.

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