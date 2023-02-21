Время привести дела в порядок: китайский совет дня на вторник, 21 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 февраля?

Вторник стоило бы посвятить решению личных вопросов. Энергии дня довольно позитивны и обещают помогать в том, чтобы наладить отношения с людьми. Это касается не только личной жизни и работы, но и в целом.

Совет дня: запланируйте на вторник важные переговоры, от результата которых может зависеть ваше будущее благополучие. Собеседования, встречи с влиятельными людьми, помолвки и свидания с предложением руки и сердца — все обещает пройти в этот день как по маслу.

Предостережение дня: не начинайте во вторник проекты с очень короткими и жесткими сроками. Есть вероятность, что вы не сможете выполнить взятые на себя обязательства.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.