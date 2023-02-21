Многодетная мать заживо сожгла ребенка в коляске, чтобы изгнать из него бесов

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 58

В Алтайском крае многодетная мать заживо сожгла маленькую дочь

Многодетная мать заживо сожгла ребенка в коляске, чтобы изгнать из него бесов

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

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Известно, что женщина воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, один из них — инвалид.

В Алтайском крае мать заживо сожгла собственного ребенка в коляске. Как стало известно 5-tv.ru, таким образом женщина хотела изгнать бесов из своей маленькой дочери.

Как удалось установить правоохранительным органам, около полудня в селе Урожайном Советского района женщина гуляла со своей полуторагодовалой дочерью. В один момент она облила коляску керосином и просто подожгла, чтобы «изгнать нечисть» из дитя. От полученных ожогов ребенок скончался на месте.

Женщина официально не состоит в браке и воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, один из них — инвалид. Ранее семья состояла на учете как неблагополучная, а в январе суд ограничил женщину в родительских правах. На учете у психиатра она не состояла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщина сожгла заживо собственного мужа на почве ревности.

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