«Мы требуем перемен!» — Уотерс обвинил Байдена в провоцировании Украины на конфликт с РФ

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Рок-музыкант не стесняется критиковать власть в США, обвиняя Белый дом в разжигании конфликта на Украине.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matteo Nardone; 5-tv.ru

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Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал всю администрацию Байдена главными провокаторами конфликта на Украине.

Рок-музыкант выложил эмоциональный видеоролик, в котором в очередной раз подчеркнул: вооруженное столковение спровоцировали власти Соединенных Штатов, которые ведут агрессивную имперскую политику и нарушают все договоренности.

«Вы могли сдержать обещание госсекретаря Бейкера и не продвигать НАТО ни на один фут ближе к российской границе. Или в 2014 году отказаться от незаконного государственного переворота на Украине. В прошлом году вы дали Борису Джонсону полететь в Киев, чтобы сорвать мирные переговоры. Достаточно! Мы требуем перемен! Сделайте хоть одну правильную вещь, господин Байден, — остановите огонь на Украине сейчас», — заявил в видеообращении Роджер Уотерс.

Ранее 5-tv.ru писал, за что лидер Pink Floyd Уотерс начал еще больше уважать Путина.

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