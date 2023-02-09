«Руководит во благо народа»: лидер Pink Floyd Уотерс начал еще больше уважать Путина
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс начал больше уважать Путина
Фото: globallookpress.com / x51
Рейтинг российского президента растет не только в мировом сообществе, но и среди обычных граждан.
Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс начал еще больше уважать президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
«Он руководит своей страной во благо всего народа России», — отметил Уотерс.
Накануне музыкант на заседании Совбеза ООН призвал лидеров США, Украины и России договориться о прекращении огня в Незалежной. В частности, Уотерс упомянул, что сменить курс должен также Североатлантический альянс.
«Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», — говорил знаменитость.
На фоне спецоперации в Донбассе по освобождению мирных граждан от геноцида со стороны Киева недружественные к России страны начали всячески поддерживать украинских неонацистов, а также пытаться разрушить российскую экономику. Попытки «коллективного Запада» провалились. При этом некоторые политики осмеливаются говорить о том, что не принимают участия в конфликте на Украине, хотя их действия говорят об обратном.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Евросоюзе хотят усилить антироссийские санкции.
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