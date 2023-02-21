«Это темная сила»: в США назвали Владимира Зеленского инструментом уничтожения

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Рита Миронова
Рита Миронова 62

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Зеленского «темной силой»

«Это темная сила»: в США назвали Владимира Зеленского инструментом уничтожения

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Телеканал Fох Nеws раскритиковал власть украинского президента и его встречу с Джо Байденом в Киеве.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский превратился в инструмент полного уничтожения. Таким высказыванием он прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев накануне.

«Зеленский не герой, он — инструмент полного уничтожения. Это очень темная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно. Безошибочно. Кто может этого не увидеть? Этот человек — разрушитель», — высказался ведущий.

В пример он привел то, что Зеленский запретил христианскую веру в Украине, приказал арестовывать монахинь и священников.

«Возможно, именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему. Байден прибыл в Киев, чтобы пропагандировать еще одну мировую войну», — подчеркнул Карлсон.

Джо Байден прибыл в Киев на встречу с Зеленским вчера. Своим визитом американский президент хотел выразить публичную поддержку суверенитету Украины. Кроме того, Байден пообещал отправить стране очередной пакет военной помощи стоимостью в полмиллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США сочли оскорблением внешний вид Зеленского на встрече с Байденом в Киеве.

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