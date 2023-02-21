«К акулам нырял»: Солист «Отпетых мошенников» совершил подвиг ради любимой

Сергей Аморалов умеет удивлять вторую половинку. Ради нее он отважился на самые серьезные поступки.

Звезда группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов готов на самые отважные поступки ради любимой. И не только на словах, уверяет он. Девушка музыканта уже убедилась — если надо, ее избранник и в горящую избу войдет, и акуле в глаза посмотрит, и с небес на землю сам спустится. Чего уже только ни приходилось делать, чтобы доказывать свою преданность. Об этом он рассказал ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко в эксклюзивном интервью.

«С парашюта прыгал, к акулам спускался, в вулкан заходил, и все ради девушки, ради девушки все. Она у меня такая — полуакула…» — признался певец в кулуарах мероприятия Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.

Он также поздравил всех представительниц прекрасного пола с наступающим 8 Марта и добавил, что в России живут самые невероятные девушки. Ради них, уверен Сергей, можно и стоит пойти на что угодно.

«Девчонки, вы у нас самые крутые, мы из-за вас можем и убежать, и нырнуть, мы вас очень любим», -признался артист.

Сергей Аморалов выступает в составе «Отпетых мошенников» со времен создания коллектива, с конца 90-х. Артист сразу выдвинулся в группе на лидирующие позиции и стал ее лицом. Кроме того, именно из-под его пера вышли многие композиции для бойз-бэнда. После нулевых состав группы менялся, были и конфликты, связанные с авторскими правами. Но, несмотря на турбулентность, коллектив выжил, и Аморалов в нем по-прежнему на первых ролях.

Личная жизнь музыканта тоже развивалась с стремительно: на пике популярности «Отпетых мошенников» Аморалов три года провстречался с солисткой группы «Сливки» Дарьей Ермолаевой. Однако с главной подругой своей жизни артиста сведет судьба после — с 2004 года он состоит в отношениях с бывшей моделью Марией Эдельвейс. Несколько лет назад влюбленные официально стали мужем и женой, но оба о личном стараются не распространяться.

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