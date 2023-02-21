Путин: неонацисты на Украине считают себя потомками нацистов прошлого века

Украинские националисты не скрывают, что считают себя потомками нацистов прошлого века. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что Запад в прошлом веке по сути открыл нацистский путь к власти в Германии. Сегодня же им реализуется антироссийский проект.

«На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахты нацистской Германии, неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают, удивительно, что на западе этого никто из власть придержащих не замечает», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что именно на Западе поддержали майдан 2014 года. В его идеологию заложили русофобию и «крайне агрессивный национализм». Кроме того, одной из бригад Вооруженных сил Украины присвоили нацистское название, а именно - «Эдельвейс», которое, как отметил президент, ему стыдно даже произносить, а им нет. К слову, данная бригада в свое время устраивала депортацию евреев, казни военнопленных и карательные операции против ряда стран. Украинские боевики даже пользуются нацистскими нашивками.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Он обсудил с губернаторами и сенаторами экономические и социальные задачи, отдав распоряжения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Путин про выборы 2024 года.