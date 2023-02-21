Появилось видео с места крушения судна в Новороссийске

Кадры спасения членов тонущего судна в Новороссийске появились в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как три катера МЧС подоспели к месту инцидента — к этому моменту корабль уже потерял равновесие и еле держался на плаву. Все это происходило в районе поселка Кабардинка, в десятках метров от берега и на глазах очевидцев.

Окончательно ко дну судно, по неофициальной информации, пошло после того, как разломилось пополам, словно «Титаник». Находившиеся на нем члены экипажа успели эвакуироваться на спасательных шлюпках, но не все. По последним данным, есть один погибший — он скончался прямо на борту судна. Еще один находится в тяжелом состоянии, по данным 5-tv.ru, его доставили в ближайшую больницу в Алексино. Жизни остальных граждан ничего не угрожает.

В ближайшее время специалистам профильных служб предстоит расследовать причины аварии. Между тем, Краснодарский край в эти жни испытывает стихия — в регионе объявлены сразу три штормовых предупреждения, территорию накрывает то сильный дождь, то снег и все это в сочетании с мощным ветром и грозой.

Ранее 5-tv.ru показывал первые кадры с места крушения судна в Новороссийске.