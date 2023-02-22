Друг придет на помощь: Байден опять потерял ориентир на встрече с Дудой в Польше

Говорят, что помощникам Джо Байдена пришлось в спешке переписывать его речь после выступления Владимира Путина, снова обвиняя нашу страну во всех грехах.

Американский лидер прибыл сегодня в Варшаву, где под ручку с польским президентом Дудой ходил по красной дорожке. Видимо опять сбился внутренний навигатор.

На родине Байдена критикуют: там считают, что ему следовало сначала посетить штат Огайо, где до сих пор не ликвидированы последствия химической аварии. А вместо этого он отправился в Восточную Европу. Причем администрация так торопилась с этим визитом, что из самолета выгружалась буквально кувырком.