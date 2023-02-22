Друг придет на помощь: Байден опять потерял ориентир на встрече с Дудой в Польше

Эфирная новость 27

Президент США в очередной раз потерял ориентацию в пространстве. И на этот раз ему помогли — практически под ручку его повел польский коллега Анджей Дуда.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Говорят, что помощникам Джо Байдена пришлось в спешке переписывать его речь после выступления Владимира Путина, снова обвиняя нашу страну во всех грехах.

Американский лидер прибыл сегодня в Варшаву, где под ручку с польским президентом Дудой ходил по красной дорожке. Видимо опять сбился внутренний навигатор.

На родине Байдена критикуют: там считают, что ему следовало сначала посетить штат Огайо, где до сих пор не ликвидированы последствия химической аварии. А вместо этого он отправился в Восточную Европу. Причем администрация так торопилась с этим визитом, что из самолета выгружалась буквально кувырком. 

-13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:46
Названы лекарства, которые нельзя принимать водителям перед тестом на наркотики
2:19
«Особое, почти физическое удовольствие» — актриса Михалкова о своей зависимости
2:19
Свадьбы не будет: Аврил Лавин расторгла помолвку с певцом Мод Сан
1:57
Друг придет на помощь: Байден опять потерял ориентир на встрече с Дудой в Польше
1:25
«Пишу со дна»: Дарья Мельникова ответила на слухи о своем алкоголизме
0:58
Американцы задумались о переезде в РФ после слов Путина об аморальности Запада

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023