Водитель иномарки насмерть сбил двух детей на остановке в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве водитель не справился с управлением. Его машину занесло на дороге и на полной скорости она влетела в остановку, задавив двоих детей.

Двенадцатилетняя девочка скончалась на месте — еще до приезда скорой. Пятилетнего мальчика врачи отвезли в реанимацию, он скончался уже в больнице. Самого водителя задержали полицейские. Теперь он дает объяснения.