Водитель иномарки насмерть сбил двух детей на остановке в подмосковном Королеве
Жертвами ДТП стали 12-летняя девочка и пятилетний мальчик. Задавившего их мужчину задержали.
Фото, видео: Deposithotos / alexfan32; 5-tv.ru
В подмосковном Королеве водитель не справился с управлением. Его машину занесло на дороге и на полной скорости она влетела в остановку, задавив двоих детей.
Двенадцатилетняя девочка скончалась на месте — еще до приезда скорой. Пятилетнего мальчика врачи отвезли в реанимацию, он скончался уже в больнице. Самого водителя задержали полицейские. Теперь он дает объяснения.
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