Лепс матерным анекдотом объяснил, почему не дарит женщинам подарки 8 марта

Певец Григорий Лепс не одаривает дам из своего окружения 8 марта. Он заявил, что вообще не считает Международный женский день праздником. В отличие, например, от дня памяти православных покровителей брака Петра и Февронии, который еще называют Днем семьи, любви и верности. Кроме того, народный артист недвусмысленно намекнул, что прекрасный пол не слишком балует мужчин 23 февраля. Матерным анекдотом.

История такая: дочка спрашивает у отца, что он подарит ей и маме на 8 марта. Папа отвечает — линейку. Озадаченная девочка удивляется, почему же линейку? В ответ слышит: «А вы будете измерять вот этот ***, который вы мне на 23 февраля подарили». Смакуя анекдот, Лепс даже показал примерные размеры отсутствующего мужского подарка под дружный хохот журналистов.

«Я не считаю это (8 марта - Прим. ред.) праздником. Потому что Клара Цеткин и Роза Люксембург никогда не были для меня авторитетом. У нас есть свой праздник — Петра и Февронии», — сказал артист.

На вопросы о подарках и даже о личной жизни Григорий Лепс ответил за кулисами концерта «Ты мой герой» в «Крокус Сити Холле». Больше всего прессу, конечно, интересовало сердце знаменитости. Чуть больше года назад он развелся с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака и рождения троих детей. А недавно сообщил, что у него появилась новая возлюбленная, с которой он познакомился совершенно случайно.

По словам Лепса, слухи о романтическом путешествии с избранницей в Таиланд — чистая фантазия СМИ, отдыхал он в гордом одиночестве. Но все же нашлась в окружении музыканта женщина, покорившая его после развода. И видимо, не требующая брать ее с собой в отпуск. Ранее 5-tv.ru выяснял, кто стал спутницей исполнителя. И на сколько лет, разумеется, женщина Лепса моложе него.