В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова 43

В МЧС опровергли данные о сигналах тревоги и угрозе ракетного удара в некоторых регионах РФ

В МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Воздушная тревога звучала на радиостанциях, пока россияне ехали на работу утром.

Утром в Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске и Подмосковье вместо привычных песен по радио звучала воздушная тревога и предупреждения о возможном ракетном ударе.

В МЧС России сообщили, что информация является фейком, а радиостанции взломали хакеры.

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Россиян просят быть бдительными и следить за сообщениями в официальных источниках. Настоящая тревога отличается тем, что длится пять минут и звучит абсолютно на всех частотах радио, а также объявляется по телевизору.

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